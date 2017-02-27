Выдворение и штраф. Силовики задержали камерунца, который незаконно находился на территории России

Алексей Елкин.

Выдворение из России и штраф. Заполярные пограничники во взаимодействии с территориальными управлениями ФСБ и полиции выявили гражданина Камеруна, незаконно находящегося в России и строившего планы пересечь границу государства. В страну он прибыл осенью 2015 года для получения высшего образования. Год проучился в Белгороде. Был отчислен и по истечении срока действия визы обязан был покинуть территорию Российской Федерации. Вместо этого стал изыскивать возможности попасть в Европу.

Начальник пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району Константин Погадаев: "Он направился в Санкт-Петербург, а позже, 17 февраля 2017 года автомобильным транспортом прибыл в Мурманск. Иностранец не планировал надолго задерживаться в городе и активно изыскивал пути незаконного пересечения границы в Финляндскую Республику".

По окончании разбирательства в отношении камерунца вынесено судебное решение. Его действия признаны незаконными. За пребывание в России без документов, подтверждающих на это право, назначено наказание в виде штрафа - 2 тысячи рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.







