Блины, народные забавы и подвижные игры. Мурманчане проводили широкую Масленицу

Артем Дашевский.

Вкусные традиционные угощения - блины, народные забавы и подвижные игры. Марафон ярких событий и красок. Девиз Масленицы - не сидеть, не горевать, а быть активным и веселым. Именно такие молодые люди собрались на уже традиционные бои в снежки по правилам Юкигассен. Почти 8 тысяч снежков израсходовали участники. На поле 29 команд. В марте лучшие игроки в составе сборной Мурманска отправятся в Норвегию, на чемпионат северных стран по игре юкигассен.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия"), капитан команды КВН "Сборная города Мурманска" Герман Иванов: "В межсезонье, когда нет активной подготовки к играм КВН, КВН-щики участвуют во многих мероприятиях: и "Что? Где? Когда?", и более активные типа снежного боя по правилам юкигассен, 3 команды у нас полностью состоящих из КВН-щиков на этой игре".

Но, как говорится: делу - время, потехе - час. Поэтому вслед за разгульной Масленицей сегодня наступил Великий Пост, во время которого каждый человек должен перестроиться на весну. Забыть о чревоугодии, трудиться, делать добрые дела. Пост продлится до 15 апреля, а 16 православные встретят главный христианский праздник - Пасху.







