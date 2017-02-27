Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
27.02.2017 18:15

Блины, народные забавы и подвижные игры. Мурманчане проводили широкую Масленицу

Артем Дашевский.

Вкусные традиционные угощения - блины, народные забавы и подвижные игры. Марафон ярких событий и красок. Девиз Масленицы - не сидеть, не горевать, а быть активным и веселым. Именно такие молодые люди собрались на уже традиционные бои в снежки по правилам Юкигассен. Почти 8 тысяч снежков израсходовали участники. На поле 29 команд. В марте лучшие игроки в составе сборной Мурманска отправятся в Норвегию, на чемпионат северных стран по игре юкигассен.
Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия"), капитан команды КВН "Сборная города Мурманска" Герман Иванов: "В межсезонье, когда нет активной подготовки к играм КВН, КВН-щики участвуют во многих мероприятиях: и "Что? Где? Когда?", и более активные типа снежного боя по правилам юкигассен, 3 команды у нас полностью состоящих из КВН-щиков на этой игре".
Но, как говорится: делу - время, потехе - час. Поэтому вслед за разгульной Масленицей сегодня наступил Великий Пост, во время которого каждый человек должен перестроиться на весну. Забыть о чревоугодии, трудиться, делать добрые дела. Пост продлится до 15 апреля, а 16 православные встретят главный христианский праздник - Пасху.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.48
Евро = 60.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.