Елена Белкина.

Повышение собираемости коммунальных платежей населения - главный вопрос сегодняшнего оперативного совещания в региональном правительстве, в котором в режиме видеоконференции приняли участие главы муниципальных образований.

По поручению главы области к концу мая этого года плата населения за услуги ЖКХ, с учетом собираемости по долгам прошлых лет, должна приблизиться к 100%. Сейчас в среднем по области эта цифра составляет 92 процента.

Удалось договориться с командованием Северного флота о включении в обходной лист при увольнении или переводе военнослужащих строки о выплате задолженности по ЖКХ. Активизировалась совместная работа с судебными приставами, при начислении премий на унитарных предприятиях введена прямая зависимость от уровня собираемости платежей. Однако этих мер недостаточно, хотя часть муниципальных образований, в том числе, и областной центр, показатели улучшили.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский: "У нас собираемость по сравнению с 2016 годом выросла всего лишь на 2%, муниципальные образования, которые достигли собираемости 100% - это ЗАТО Островной, Заозерск, Полярные зори. Самые плохие показатели - Печенга, Печенгский район 72%, Пушной 72%, Корзуново 73%".

Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин: "Муниципалитеты должны конкретно с каждым плательщиком разбираться с тем, чтобы выяснить объективные ли причины или это просто нежелание платить. Мы уже знаем по опыту, первое - это люди, ведущие асоциальный образ жизни, либо это люди, которые нормально зарабатывают, но при этом не очень стремятся заплатить, с ними порой бывает даже сложнее, чем с первой категорией, поэтому здесь очень много зависит от того, как муниципалитеты выстраивают свою работу".

На оперативном совещании вновь пришлось вернуться к теме необоснованных слухов о закрытии в Мурманске 3-го роддома. Таких планов нет и не будет, подчеркнул министр регионального здравоохранения. Минздрав неделю назад завершил все необходимые работы по подключению учреждения к технологическим сетям, тем самым выполнив решение суда и предписание Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "И сейчас в настоящее время мы приступаем к разработке проектно-сметной документации по монтажу современной системы вентиляции, которую планируем сделать уже в следующем году. Поэтому все эти мероприятия заложены в рамках нашей государственной программы, и по закрытию учреждения речи нет и не может быть".







