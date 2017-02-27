В рамках "региональной недели" представители Госдумы от Мурманской области провели прием граждан

Анастасия Ярославская.

Прием граждан в общественной приемной лидера единороссов сегодня провели представители Мурманской области в нижней палате парламента. Это уже традиционные встречи с электоратом - устраивают их раз в месяц в рамках "региональной недели". Для депутатов - прямая связь, а потому одна из важнейших форм работы. Диапазон вопросов, с которыми идут северяне, широк. Традиционно в лидерах - ЖКХ, вопросы переселения. Но в последнее время, как отмечает депутат Госдумы Алексей Веллер, есть перекос на здравоохранение. За один день сразу несколько жалоб. На "переднем крае" один из самых болезненных - реорганизация медицинских учреждений.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Веллер: "Принимать какие-то решения, реализовывать, осуществлять могут только те ведомства и люди, которые облечены определенными полномочиями, поэтому в чем должен заключаться алгоритм - искать варианты и говорить, находить позицию и ее реализовывать. С моей точки зрения все-таки целесообразно прислушиваться к мнению людей, для которых, собственно говоря, это здравоохранение и организуется".

У Алексея Лященко сегодня просили содействия автоперевозчики - те, кто до сих пор не может смириться с введением системы "Платон". Традиционные обращения - по соцзащите, здесь депутат делает ставку на адресность.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Алексей Лященко: "Лучше адресно - да, это решение конкретных проблем, решение конкретных задач - консультативных или привлечение каких-то региональных, федеральных чиновников для помощи конкретному человеку. Ну и, конечно, в целом проводится систематизация обращений и выстраивается перспективный план работы".









