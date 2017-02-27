В Мурманске пройдет областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья "Мисс Обаяние"

Татьяна Нестерова.

В начале марта в областном Дворце культуры и народного творчества имени Кирова пройдет региональный конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья "Мисс Обаяние". Участницы - представительницы общественных организаций, коррекционных школ, отделений дневного пребывания молодых инвалидов. Возраст от 16 до 35 лет. В этом году тема женского турнира - "О, слава Греция и Древние Афины". Северянки подготовят визитные карточки "Шагаем по легендам", где расскажут о своих увлечениях. На этапе "Сказки Эллады" раскроют свои творческие способности. "Колесо времени" предоставит участницам предстать перед жюри и зрителями в образе Древнегреческих богинь.







