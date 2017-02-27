ФСБ России отметит лучшие произведения литературы и искусства, посвященные работе отечественных спецслужб

Ежегодно Федеральная служба безопасности Российской Федерации объявляет конкурс на лучшие произведения литературы и искусства по тематике отечественных спецслужб. В этом году его проведение совпадает с празднованием 100-летия создания органов безопасности.



К участию принимаются работы за период 2015-2017 годы. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Телевизионные и радиопрограммы» (документальные фильмы и телепрограммы, циклы теле- и радиопередач); «Художественная литература и журналистика» (проза, поэзия, очерки, репортажи); «Музыкальное искусство» (профессиональная и авторская песня, концертные программы творческих коллективов – отмечаются исполнители, авторы стихов и музыки); «Кино- и телефильмы» (режиссерская работа в игровом кино); «Актерская работа» (актерское мастерство в игровом кино); «Изобразительное искусство» (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы). По итогам будут отобраны лучшие произведения, в которых на высоком художественном уровне создан образ сотрудников органов безопасности, наиболее объективно отражена их деятельность.



Заявки на участие в Конкурсе могут быть поданы как самими авторами, так и – с их согласия – издательствами, редакциями, кино- и телекомпаниями (студиями), творческими союзами, общественными организациями, другими физическими и юридическими лицами.



Заявки и материалы для участия необходимо до 1 октября направить по адресу: 107031, Москва, Лубянская пл., 2, Центр общественных связей ФСБ России.



Итоги конкурса будут подведены в декабре.



Подробная информация и порядок оформления заявок размещены на сайте ведомства. Контактный телефон (495) 914-39-08, факс (495) 625-05-78.





/Управление по взаимодействию со СМИ/