Мурманская область в тройке лучших регионов по выполнению и реализации пакета указов в сфере госуправления, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.

Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».

Период исследования: январь 2017 года.

ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере экономики (№596 «О долгосрочной государственной экономической политике»):

Место в рейтинге Регион МедиаИндекс 1 Московская область 669,5 2 Свердловская область 601,0 3 Мурманская область 568,1 4 Липецкая область 352,1 5 Калужская область 254,0 6 Тульская область 237,2 7 Воронежская область 206,0 8 Дагестан 178,2 9 Ивановская область 72,5 10 Владимирская область 64,9



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