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27.02.2017 15:06

Мурманская область в тройке лучших регионов по выполнению и реализации пакета указов в сфере госуправления, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Период исследования: январь 2017 года.
ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере экономики (№596 «О долгосрочной государственной экономической политике»):

Место в рейтинге

Регион

МедиаИндекс

1

Московская область

669,5

2

Свердловская область

601,0

3

Мурманская область

568,1

4

Липецкая область

352,1

5

Калужская область

254,0

6

Тульская область

237,2

7

Воронежская область

206,0

8

Дагестан

178,2

9

Ивановская область

72,5

10

Владимирская область

64,9


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