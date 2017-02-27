Мурманская область в тройке лучших регионов по выполнению и реализации пакета указов в сфере госуправления, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года

Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг регионов РФ по выполнению и реализации пакета указов, подписанных президентом Владимиром Путиным в мае 2012 года.
Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* «Медиалогии».
Период исследования: январь 2017 года.
ТОП-10 регионов РФ по реализации «майских указов» В.Путина в сфере экономики (№596 «О долгосрочной государственной экономической политике»):
|
Место в рейтинге
|
Регион
|
МедиаИндекс
|
1
|
Московская область
|
669,5
|
2
|
Свердловская область
|
601,0
|
3
|
Мурманская область
|
568,1
|
4
|
Липецкая область
|
352,1
|
5
|
Калужская область
|
254,0
|
6
|
Тульская область
|
237,2
|
7
|
Воронежская область
|
206,0
|
8
|
Дагестан
|
178,2
|
9
|
Ивановская область
|
72,5
|
10
|
Владимирская область
|
64,9