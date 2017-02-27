В Мурманске задержан гражданин Камеруна, который намеревался незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации

Алексей Котович.

В ходе проверки установлено, что иностранец прибыл на территорию России в 2015 году для обучения в одном из вузов Белгорода, однако спустя год был отчислен. Вместо возвращения на родину экс-студент сначала направился в Санкт-Петербург, а затем в Мурманск, где начал активно искать пути незаконного пересечения госграницы, стремясь попасть в Финляндию. Октябрьским районным судом Мурманска представитель "черного континента" признан виновным в совершении административного правонарушения, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание в РФ. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.







