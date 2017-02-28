Мурманская областная научная библиотека открывает новый цикл публичных лекций «Литература как карта мира. Путешествие по современной зарубежной литературе»

Первую лекцию прочтет кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета Марина Валентиновна Наумлюк.

Лекция посвящена постмодернизму в зарубежной литературе. Речь пойдет о литературе второй половины XX и XXI века. Одним из главных аспектов лекции будет разбор ключевого понятия постмодернизма. Лектор поделится своими впечатлениями и размышлениями о философских основах постмодернизма, образах-символах эпохи постмодерна, течении постмодернизма в западной литературе через призму творчества таких авторов, как Питер Акройд, Фредерик Бегбедер, Мишель Уэльбек, Хорхе Луис Борхес, Джулиан Барнс, Дон Делилло, Иэн Бэнкс, Ирвин Уэлш, Умберто Эко.

2 марта, 17-00, Литературная гостиная, 4 этаж.

Мурманская областная научная библиотека