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28.02.2017 10:35

Полиция Мурманской области продолжает регистрировать интернет-мошенничества

Жители Заполярья несмотря не неоднократные предупреждения сотрудников полиции, продолжают попадаться на уловки мошенников.

Так, в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску обратилась мурманчанка 1972 года рождения с заявлением о мошенничестве. Заявительница рассказала, что разместил в сети Интернет информацию о продаже генератора на автомобиль марки «Пежо». С нею связался неизвестный и под предлогом перечисления предоплаты обманным путем узнал данные ее банковской карты. С помощью он-лайн банка он похитил с ее счета 31 тысячу рублей.

В Заполярном на уловки интернет-мошенника попался местный житель. Потерпевший искал в сети Интернет объявление о продаже шин на автомобиль «Опель». Найдя подходящее предложение, он связался с инициатором объявления и узнал, что за товар необходимо перечислить предоплату. Житель Заполярного 1983 года рождения перевел злоумышленнику через он-лайн банк 12 тысяч 800 рублей, после чего попытался связаться с «продавцом». Однако телефон «владельца» шин оказался отключен, а объявление о продаже удалено. Поняв, что стал жертвой интернет-мошенника, потерпевший отправился в полицию.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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