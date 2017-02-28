1 апреля в Санкт-Петербурге состоится шоу олимпийских чемпионов "Рождение звезды"

В дни весенних школьных каникул, 1 апреля 2017 года, в Санкт-Петербурге в 19:00 на основной площадке концертно-спортивного комплекса "Сибур Арена" состоится шоу олимпийских чемпионов "Рождение звезды" с участием олимпийской чемпионки-2016 по художественной гимнастике Маргариты Мамун.

Участие в красочном мультимедийном празднике для детей и взрослых, организатором которого выступает олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Юлия Барсукова, при поддержке Всероссийской федерации художественной гимнастики и Федерации художественной гимнастики г. Санкт-Петербурга, примут легендарные спортсмены, действующие звезды гимнастики и юные таланты северной столицы.

Среди выступающих:

- Маргарита Мамун - заслуженный мастер спорта РФ, чемпионка Игр XXXI олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), семикратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы, четырехкратная чемпионка Всемирной Универсиады, чемпионка Европейских игр, многократная победительница и призер этапов Кубка Мира и серии Гран-при

- Иван Юдин и Ольга Сбитнева - звезды акробатического рок-н-ролла, пятикратные чемпионы Мира

- сборная России по спортивной акробатике

- чемпионки России - сборная команда г. Санкт-Петербурга по художественной гимнастике.



Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области