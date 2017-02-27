Победителем областного военно-патриотического турнира «Кадетские игры» стала команда Североморского кадетского корпуса

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся шестой областной военно-патриотический турнир «Кадетские игры». В нем приняли участие 8 команд учащихся школ и кадетских корпусов из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Кировска, ЗАТО Видяево и Александровска.

В этом году тема турнира – «Герои Морских сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Команды продемонстрировали членам жюри и зрителям навыки строевой подготовки, знание основ безопасности жизнедеятельности, приемов оказания первой помощи на море и в особых случаях на судах, а также творческие номера.

По итогам турнира дипломом III степени награждена команда «Непобедимые» школы № 279 из Гаджиево. Диплом II степени вручен команде «Свистать всех наверх» мурманской Кадетской школы. Победителем областного военно-патриотического турнира «Кадетские игры» и обладателем диплома I степени стала команда «Североморские кадеты» Североморского кадетского корпуса.

Звание «Лучший командир» присуждено Роману Клягину, капитану команды «Свистать всех наверх» мурманской Кадетской школы.







/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /





