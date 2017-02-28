"Февральские вьюги". В Мурманске прошел областной открытый конкурс ансамблей бального танца

Татьяна Нестерова.



Фактически генеральная репетиция будущего юбилея - 30-летия регионального конкурса ансамблей бального танца "Февральские вьюги" прошла на сцене областного Дворца культуры Кирова. В участии приняли 14 коллективов, гости из Гатчины. Конкурсанты продемонстрировали способности в европейской и латиноамериканской программах. По мнению профессионалов- сегодня интерес к бальным танцам не растет.

Заместитель директора Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени Кирова Екатерина Крюкова: "В этом году мы ввели номинацию - историко-бытовой танец. Это польки, мазурки, различные танцы, которые когда-то исполняли на балах. Конечно же, это номинация: "Вальс, вальс, вальс", где каждый коллектив может представить вальс таким, каким его видит. Ну, и, конечно, шоу-номер, где иногда можно и похулиганить и представить какой-то необычный номер, но с бальной хореографией".





