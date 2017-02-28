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28.02.2017 09:27

Ультрасовременные мужские украшения ручной работы. В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка "50 оттенков стиля"

Яков Осетров.

В краеведческом музее открылась выставка "50 оттенков стиля", на которой представлены ультрасовременные мужские украшения ручной работы, сделанные талантливой мурманчанкой - Сабиной Кадеевой. Рисовала она с детства, позже стала изучать декоративно-прикладное искусство, освоила работу с кожей. Уже в 14 лет Сабина устроила первую выставку, а сегодня её работы знают и ценят не только в Заполярье, но и в Санкт-Петербурге, и в Москве. В композициях она использует поделочные полудрагоценные камни: кварц, яшму, малахит, лазурит. Работы штучные. Изготовление каждой занимает до 2 месяцев. Сабина уверена - натуральные украшения подчеркнут природную красоту каждого человека - и женщин, и конечно, мужчин.
Дизайнер украшений Сабина Кадеева: "Это почти что как картина, но немножко другого плана - также вынашивается, также создаётся, делаются эскизы и так далее. И под настроение, и под каждого конкретного человека. Если я работаю с человеком, естественно, я должна с ним познакомиться, посмотреть и определить - что ему может подойти".
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