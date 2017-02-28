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28.02.2017 09:20

В Мурманске состоялся "круглый стол" на тему: "Актуальные современные проблемы обеспечения прав человека"

Татьяна Нестерова.


В Мурманске представители Российской демократической партии "Яблоко" провели "круглый стол" на тему: "Актуальные современные проблемы обеспечения прав человека". Сегодня в рядах "яблочников" около ста человек. В последние годы, участвуя в предвыборных компаниях, демократы терпят "фиаско" и на муниципальном и на региональном уровне. На каком стратегическом направлении необходимо сосредоточить внимание, чтобы вернуть к себе доверие избирателей. В разговоре о правах человека приняли участие также гражданские активисты, правозащитники, общественники Мурманской области.
Председатель мурманского регионального отделения партии "Яблоко" Алексей Кунавин: "Мы решили встретиться, обсудить и наметить какую-то конкретную работу, которая на самом деле будет трудной. Она непростая - ресурсов у нас немного, но практически каждый, кто сюда пришел, имеет опыт помощи и защиты прав людей".
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