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28.02.2017 09:12

Норвежский посёлок Нейден с 4 марта полностью получит статус приграничной территории

Андрей Зайцев.

Что даст его жителям возможность пользоваться упрощённым порядком поездок в российское приграничье. Соглашение об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий двух стран было подписано на правительственном уровне в 2010-м году. Безвизовый режим стал доступен для граждан, проживающих в 30-километровой зоне по обе стороны границы. Именно незримая черта на расстоянии 3-х десятков километров вглубь Норвегии и поделила Нейден пополам. По обоюдному согласию сторон населённый пункт полностью вошёл в приграничную территорию.
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