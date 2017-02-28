Норвежский посёлок Нейден с 4 марта полностью получит статус приграничной территории

Андрей Зайцев.

Что даст его жителям возможность пользоваться упрощённым порядком поездок в российское приграничье. Соглашение об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий двух стран было подписано на правительственном уровне в 2010-м году. Безвизовый режим стал доступен для граждан, проживающих в 30-километровой зоне по обе стороны границы. Именно незримая черта на расстоянии 3-х десятков километров вглубь Норвегии и поделила Нейден пополам. По обоюдному согласию сторон населённый пункт полностью вошёл в приграничную территорию.