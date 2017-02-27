Программа переселения - в действии. В Мурманске вводят в эксплуатацию еще четыре дома

Алексей Котович.

Сегодня в Мурманске новоселы осмотрели свои квартиры. Дома на Генералова и Декабристов - четыре социальные малоэтажки - возвели, без малого, за год. Квартиры, хотя и небольшие, но уютные. Приятных оттенков - обои, современные окна, сантехника. Все здания строили с использованием энергосберегающих технологий.

Елена Маслова: "Я считаю, что наша жизнь, моей семьи - меняется кардинально - в лучшую сторону, потому, что мы жили на "больничном", в разваленном доме. А сейчас здесь светлые комнаты, тепло, хорошо".

Мурманск опережает сроки федеральной программы по переселению из ветхого жилья. При этом муниципальную программу, которая предусматривает снос и расселение домов, признанных аварийными после января 2012 года - продолжат. В бюджете города средства на ее реализацию есть. Ну, а новоселам, которые сегодня совершили мини-экскурсию в свои будущие квартиры, ключи вручат уже на днях. Сразу после оформления всех необходимых документов.

Заместитель председателя комитета имущественных отношений города Мурманска Евгений Юрьев: "Это завершающий этап переселения граждан по программе домов признанных аварийными до января 2012 года. В данном комплексе четыре дома. 108 квартир. В общей сложности будет переселено 285 человек. Достаточно качественное жилье, при строительстве которого учтены пожелания граждан. Идет завершающая стадия - люди осматривают жилье, дают согласие".





