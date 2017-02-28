В Мурманской области началась подготовка к новому сезону капитальных ремонтов

Светлана Деменева.

Все процедуры и договоры будут подписаны в мае. Работы начнутся сразу. В ближайшее время объявят торги на разработку проектной документации и отберут организации, которые займутся контролем работ. В этом году выбор подрядчиков происходит по новой системе, с повышенными требованиями. Вопреки опасениям - пока количество не стало меньше. В региональном фонде капремонта надеются, что все подготовительные процедуры - а затем и основные работы по ремонту крыш, подвалов и фасадов - пройдут без срывов и по графику.

И.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Владимир Киселев: "Все подрядчики активные - у нас и остались. Те подрядчики, которые получили плохой опыт или плохо себя зарекомендовали, они уже не будут участвовать. И в этом есть большие преимущества - они не будут перебивать конкурсы для более достойных".