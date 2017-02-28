Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
28.02.2017 09:05

В Мурманской области началась подготовка к новому сезону капитальных ремонтов

Светлана Деменева.

Все процедуры и договоры будут подписаны в мае. Работы начнутся сразу. В ближайшее время объявят торги на разработку проектной документации и отберут  организации, которые займутся контролем работ.  В этом году выбор подрядчиков  происходит по новой системе, с повышенными требованиями. Вопреки опасениям - пока   количество не  стало меньше. В региональном фонде капремонта надеются, что все подготовительные процедуры - а затем и основные работы по ремонту крыш, подвалов и фасадов - пройдут без срывов  и по графику. 
И.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Владимир Киселев: "Все подрядчики активные - у нас и остались. Те подрядчики, которые получили плохой опыт или плохо себя зарекомендовали, они уже не будут участвовать. И в этом есть большие преимущества - они не будут перебивать конкурсы для более достойных".
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.94
Евро = 61.26
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.