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27.02.2017 17:00

Представителей делового сообщества региона приглашают принять участие в Международной выставке «Таможня Северо-Запад – 2017»

Министерство экономического развития Мурманской области приглашает представителей делового сообщества принять участие в международных мероприятиях, которые пройдут в Санкт-Петербурге 30-31 мая. На территории выставочного комплекса «ЛенЭкспо» состоятся XIII Международная выставка «Таможня Северо-Запад – 2017», конференция «Актуальные вопросы внешнеэкономической деятельности» и церемония награждения победителей конкурса лидеров внешнеэкономической деятельности «Таможенный Олимп Северо-Запад – 2017».
На выставке будут представлены таможенные услуги, информационные технологии и программное обеспечение для участников внешнеэкономической деятельности, системы безопасности, средства досмотра, транспортно-экспедиторские услуги, таможенно-логистические терминалы, порты, банки, кредитные организации и многое другое.
В работе выставки и конференции примут участие представители руководства ФТС России, официальные лица таможенных органов России, сопредельных государств балтийского региона, представители Полпредства Президента РФ в СЗФО, торгово-промышленные палаты, представители деловых кругов, отраслевые бизнес-ассоциации, финансовые учреждения, участники внешнеэкономической деятельности.
Информацию об участии в мероприятиях можно получить на сайте АО «Р.О.С.-Таможинформ» и по телефону (499) 519-64-82. Контактный телефон в Мурманской таможне – (8152) 28-22-78, Алла Свешникова.


/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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