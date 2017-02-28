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28.02.2017 08:35

Пожарные шлемы, термостойкие костюмы и горные лыжи со сноубордами. В Кировске на склоне Кукисвумчорр прошел открытый региональный спортивный фестиваль пожарных

Илья Комлев.

В нем приняли участие сотрудники федеральных, региональных и коммерческих подразделений спасателей. Мероприятие уникальное. Подобные флэшмобы кроме россиян организую только канадцы. Правда в стране кленового листа самой зрелищной части эстафеты с пожарным рукавом не устраивают. Это ноу-хау кировчан.
Начальник Кировского филиала государственной противопожарной службы Мурманской области Владимир Пяткин: "Конечно, у нас с каждым годом участников становится все больше и больше. Если на первых соревнованиях было порядка 40-50 человек, то сегодня в заявочном протоколе 94 участника. Мы стараемся наш фестиваль сделать интересным не только для участников, но и для болельщиков, гостей. Поэтому у нас здесь развернута и полевая кухня, и блины".
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