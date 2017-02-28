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28.02.2017 08:50

Шквал аплодисментов и необыкновенный душевный восторг. В областном центре с концертом выступил Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Хо Чунг Йе

Татьяна Нестерова.

Шквал аплодисментов и необыкновенный душевный восторг. Такие эмоции у публики вызвало выступление Мурманского филармонического оркестра под управлением дирижера Хо Чунг Йе из Тайваня. Дирижерскую карьеру он начал в  99 году с Чикагским симфоническим оркестром. Высокую оценку критиков получил, как непревзойденный дирижер 2003 года. Кроме выступлений, автор многочисленных статей по искусству, участник шоу, телевизионных программ по всему миру. В столице Заполярья дирижер впервые побывал два года назад. Теплый прием северян оставил приятные воспоминания, поэтому с огромным удовольствием артист принял новое приглашение.
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