Шквал аплодисментов и необыкновенный душевный восторг. В областном центре с концертом выступил Мурманский филармонический оркестр под управлением дирижера Хо Чунг Йе

Татьяна Нестерова.

Шквал аплодисментов и необыкновенный душевный восторг. Такие эмоции у публики вызвало выступление Мурманского филармонического оркестра под управлением дирижера Хо Чунг Йе из Тайваня. Дирижерскую карьеру он начал в 99 году с Чикагским симфоническим оркестром. Высокую оценку критиков получил, как непревзойденный дирижер 2003 года. Кроме выступлений, автор многочисленных статей по искусству, участник шоу, телевизионных программ по всему миру. В столице Заполярья дирижер впервые побывал два года назад. Теплый прием северян оставил приятные воспоминания, поэтому с огромным удовольствием артист принял новое приглашение.