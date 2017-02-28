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28.02.2017 08:42

Свекольно-красные, сиренево-синие. В мурманских теплицах палитра оттенков бесконечна. Как выбрать самый красивый букет?

Яков Осетров.

Завтра - первый день календарной  весны. Хотя до первой зелени ещё далеко,первые цветы можно увидеть уже сегодня. Их вырастили на мурманском предприятии "Цветы  Заполярья", которое в этом  году отмечает 30-летие. Богатый опыт гарантирует щедрый урожай. Нежные нарциссы, скромные  тюльпаны, яркие  гиацинты. Последние очень разнообразны. Свекольно-красные, сиренево-синие. Палитра оттенков бесконечна, и каждый  цветок- обязательно найдет свой букет. 
Генеральный директор ОАО "Цветы Заполярья" Елена Гасюль: "В этом году есть замечательные сорта, они белые, но с розовинкой - очень красивые. Эти цветы - первые вестники весны".
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