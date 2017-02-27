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27.02.2017 16:30

Мурманская команда "УМВД - "Динамо" победила в турнире по хоккею с шайбой

В минувшие выходные в Мурманске завершился традиционный открытый кубок МРО ОГО ВФСО "Динамо" по хоккею с шайбой среди любительских команд, посвященный Дню защитника Отечества.
Преодолев отборочные игры, за бронзовые медали сражались сборные команды мурманской торговой сети и дорожно-патрульной службы УМВД России по Мурманской области. По итогам борьбы в трех периодах победу на ледовой площадке одержали представители холдинга.
За главный трофей открытого кубка встречались сборные команды "УМВД - "Динамо" и "Легион" (ГУ МЧС по Мурманской области и ПУ ФСБ по западному арктическому району).
Перед началом матча право первого вбрасывания шайбы было передано почетному гостю турнира - начальнику УМВД России по Мурманской области, генерал-майору полиции Игорю Баталову. В своем напутственном слове генерал-майор полиции поблагодарил сотрудников силовых структур и правоохранительных органов региона за активное участие в физкультурной жизни общества "Динамо". Он пожелал всем профессиональных и спортивных успехов, а также  поздравил с Днем защитника Отечества.
По итогам напряженной борьбы со счётом 7:1 победу одержала сборная команда "УМВД - "Динамо". В награждении приняли участие начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Игорь Баталов и начальник ПУ ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Игорь Константинов. В торжественной обстановке все участники турнира были награждены призами.

/ Пресс-служба УМВД России по Мурманской области /
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