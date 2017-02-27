В областном центре состоялось открытое первенство Мурманской области по судомодельному спорту

23 февраля 2017 года в День защитника Отечества в Мурманском областном центре дополнительного образования "Лапландия" при поддержке Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области состоялось открытое первенство Мурманской области по судомодельному спорту.



В соревнованиях приняли участие 25 обучающихся, увлекающихся судомодельным спортом и научно-техническим творчеством из г. Мурманска, Кольского района, ЗАТО Александровск и "МОЦДО «Лапландия" в возрасте от 8 до 18 лет.



Состоялись соревнования в следующих классах моделей: "ЕК - 600 – самоходная модель – копия военного корабля", "ЕН - 600 – самоходная модель – копия гражданского судна", "EL - 600 – самоходная модель подводной лодки. Прохождение дистанции с погружением", "Ф4-A – модель кораблей и судов с дистанционным управлением", "F3Е – радиоуправляемая скоростная модель фигурного курса, без ограничения специальной дистанции", "С - 7 – картонные и бумажные модели", "FSR ECO mini – expert - круговая дистанция".



По итогам соревнований победителями и призерами стали обучающиеся Центра «Лапландия»: Рогов Кирилл, Мочалов Александр, Киселёв Сергей, Петриленков Юрий, Пряхин Александр, Морарь Павел, Хапанчук Алексей, которые были награждены дипломами и медалями.



В общем зачёте команда центра "Лапландия" завоевала первое место.





/ ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" /