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27.02.2017 15:30

За праздничные и выходные дни на территории Мурманской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

За минувшие пятеро суток на территории Мурманской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий. 1 человек погиб, 8 человек, среди которых 3 несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести.

Так, 22 февраля около 6 часов 55 минут на автодороге «Пиренга – Ковдор» водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом «Мерседес». В результате столкновения 47-летняя пассажирка автомобиля «Рено Логан» скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, 31-летний водитель «Рено Логан» и трое пассажиров автобуса «Мерседес» обслужены амбулаторно.
22 февраля около 10 часов 40 минут на улице Гагарина в  Мурманске, водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", при движении со стороны улицы Подстаницкого в сторону улицы Миронова, допустил наезд на пешехода, пересекающего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате 70-летняя гражданка получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение.
22 февраля около 19 часов 15 минут в Мурманске, на улице Маклакова, водитель, управляя автомобилем «Дэу», при проезде нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на 15-летнюю девушку. В результате происшествия пострадавшая обслужена амбулаторно.
22 февраля около 19 часов 50 минут в поселке Умба на улице Дзержинского, водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 2131», допустил наезд на 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пострадавшая госпитализирована.
22 февраля около 20 часов 05 минут в Мурманске, на проспекте Ленина, водитель, управляя автомобилем «Форд», при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу автомобилю «Киа» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 15-летняя пассажирка автомобиля «Форд» госпитализирована в медицинское учреждение.
При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие пятеро суток сотрудниками ГИБДД выявлено 1910 нарушений Правил дорожного движения. 109 нарушений допущено пешеходами, 24 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 57 водителей.
Выявлено 48 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 923 нарушения ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 321 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших).
Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.
Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.


ГИБДД УМВД России по Мурманской области
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