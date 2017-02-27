Осуждённые мурманской исправительной колонии провожали Масленицу

Сотрудники воспитательного отдела совместно с педагогами школы при мурманской исправительной колонии строгого режима №17 не остались в стороне от народной традиции проводов зимы, организовав для осуждённых игровое спортивное мероприятие «Масленичные забавы».

Команды школы и профучилища при колонии демонстрировали свою силу и ловкость в традиционных конкурсах по перетягиванию каната и бегу в мешках. Наряду со спортивными испытаниями организаторы подготовили для участников и интеллектуальные задания на смекалку и эрудицию.

Завершился праздник чаепитием с непременным атрибутом Масленицы – вкусными горячими блинами.

По словам педагогов школы, в колонии стараются регулярно проводить подобные праздники с целью создания позитивной атмосферы в коллективе обучающихся осужденных, развития у них коммуникативных навыков, приобщения учеников к народным традициям.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области