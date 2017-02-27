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27.02.2017 14:45

График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 28 февраля по 2 марта

График уборки и вывоза снега с городских улиц в период с 28 февраля по 2 марта:

С 8 до 20 часов 28 февраля

Первомайский округ:
– ул. Подгорная, от ул. Фестивальной до железнодорожного переезда (сторона железнодорожного пути);
– ул. Подгорная, от остановки Южные причалы до дома №75 по улице Подгорной (сторона железнодорожного пути).

Октябрьский округ:
– ул. Полярные Зори, от ул. Гвардейской до ул. Книповича (нечетная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Советская (жилрайон Росляково);
– ул. Гагарина (жилрайон Росляково).

С 20 часов  28 февраля до 8 часов  1 марта

Первомайский округ:
– пр. Кольский, от автопарка до ул. Морской (четная сторона);
– пр. Кольский, от автопарка до ул. Кооперативной (четная сторона).

Октябрьский округ:
– ул. Полярные Зори, от ул. Книповича до ул. Карла Маркса.

Ленинский округ:
– ул. Гагарина;
– ул. Халатина.


С 8 до 20 часов 1 марта 

Первомайский округ:
– проезд Ледокольный от дома №9 до ул. Беринга (нечетная сторона);
– пр. Кольский, от ул. Баумана до заезда в библиотеку (нечетная сторона). 

Октябрьский округ:
– ул. Полярные Зори, от ул. Книповича до ул. Гвардейской (четная сторона);
– тротуары по пр. Ленина, от пр. Кирова до ул. Заводской (четная сторона). 

Ленинский округ:
– ул. Школьная (жилрайон Росляково).

С 20 часов 1 марта до 8 часов 2 марта

Первомайский округ:
– проезд Ледокольный, от ул. Беринга до Кольского проспекта (четная сторона).

Октябрьский округ:
– пр. Ленина, от ул. Воровского до ул. Егорова (нечетная сторона);
– пр. Ленина, от ул. Егорова до ул. Книповича (четная сторона).

Ленинский округ:
– ул. Разина;
– переулок Водопроводный.

Администрация г. Мурманска
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