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27.02.2017 11:50

Пилоты смешанного авиаполка Северного флота отработали навыки дозаправки в воздухе

Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, бомбардировщиков Су-24М и разведчиков Су-24МР смешанного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота провели учебно-тренировочные полеты. В ходе них лётчики отработали навыки по дозаправке самолётов от воздушного танкера Ил-78, впервые в зимнем периоде обучения.

Полёты проводились над Кольским полуостровом в несколько лётных смен для наиболее полного охвата лётного состава. В результате боевой учебы опытные пилоты повысили уровень, а молодые – приобрели, необходимых навыков дозаправки в воздухе – одной из наиболее сложных операций, требующей от лётчиков мастерского владения техники и высокой сосредоточенности.
Тренировочные полёты с воздушным танкером Ил-78 проводились в тесном взаимодействии с командованием военно-транспортной авиации ВКС России. Подобные упражнения проводятся регулярно для поддержания высокого уровня лётной подготовки пилотов авиаполков 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.


Пресс-служба Северного флота
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