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27.02.2017 11:36

Мончегорская прокуратура обнаружила интернет-сайты, обучающие запрещенным способам изготовления взрывчатки

Прокурор г. Мончегорска в судебном порядке добивается запрещения 10 сайтов, содержащих информацию о способах изготовления взрывчатых веществ. В ходе проверки выявлены ресурсы, предоставляющие доступ к видеозаписям с пошаговой инструкцией по изготовлению взрывчатых веществ и зажигательных смесей и по их применению, в том числе для совершения противоправных действий против жизни и здоровья граждан, сохранности имущества. 

В суд направлено 10 заявлений о признании размещенных в сети «Интернет» материалов запрещенными к распространению на территории Российской Федерации.
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