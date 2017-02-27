Мончегорская прокуратура обнаружила интернет-сайты, обучающие запрещенным способам изготовления взрывчатки

Прокурор г. Мончегорска в судебном порядке добивается запрещения 10 сайтов, содержащих информацию о способах изготовления взрывчатых веществ. В ходе проверки выявлены ресурсы, предоставляющие доступ к видеозаписям с пошаговой инструкцией по изготовлению взрывчатых веществ и зажигательных смесей и по их применению, в том числе для совершения противоправных действий против жизни и здоровья граждан, сохранности имущества.

В суд направлено 10 заявлений о признании размещенных в сети «Интернет» материалов запрещенными к распространению на территории Российской Федерации.