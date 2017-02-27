Новости УФССП России по Мурманской области

На исполнении в отделе судебных приставов г. Москвы находится сводное исполнительное производство, в состав которого вошли 307 исполнительных производств на сумму около 16 миллионов рублей о взыскании заработной платы с должника организации. Руководство, юридический адрес организации находятся в г. Москве. В добровольном порядке труд работников не оплачивается, а также организация не выплачивает задолженность по зарплате даже на основании судебных решений.

Согласно данным регистрирующих органов, за должником-организацией зарегистрирована спецтехника, которая, по предварительным данным, могла находиться на территории ЗАТО г. Североморск.

В адрес отдела судебных приставов ЗАТО г. Североморск поступает поручение судебного пристава отдела судебных приставов г. Москвы о наложении ареста и реализации имущества должника-организации во исполнение требований исполнительных документов о взыскании заработной платы.

Приняв данное поручение к исполнению, судебный пристав опросил бывших работников организации о месте нахождения спецтехники для осуществления ее ареста. Установив точный адрес нахождения дорогостоящей техники, судебный пристав во взаимодействии с взыскателями, наложил арест на бетоноукладчик, принадлежащий должнику-организации, с предварительной оценкой в 20 миллионов рублей.

По истечения срока для обжалования акта описи и ареста судебным приставом для оценки указанного имущества будет привлечен специалист оценщик, и в дальнейшем имущество передадут в специализированную организацию на реализацию.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области