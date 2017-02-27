Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
27.02.2017 14:00

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Пятьдесят оттенков стиля»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Пятьдесят оттенков стиля», демонстрирующей коллекцию мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой.

На торжественном открытии с приветственным словом выступили директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук и автор выставки - Сабина Кадиева, рассказавшая гостям о своих работах и творческих планах на ближайший год.

Выставка является презентацией новой коллекции мужских украшений. Посетители увидели уникальные браслеты, брелоки и подвески, выполненные в единственном экземпляре. Основными материалами изделий стали натуральная кожа и поделочные камни, среди которых ванадинит, пирит, горный хрусталь и другие. На выставке также представлена серия фотографий Ксении Караевой, на которых демонстрируются мужские украшения, представленные в витринах.

Выставка будет работать до 23 марта.

/Мурманский областной краеведческий музей/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.48
Евро = 60.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.