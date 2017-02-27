В Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «Пятьдесят оттенков стиля»

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Пятьдесят оттенков стиля», демонстрирующей коллекцию мужских украшений ручной работы Сабины Кадиевой.

На торжественном открытии с приветственным словом выступили директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Химчук и автор выставки - Сабина Кадиева, рассказавшая гостям о своих работах и творческих планах на ближайший год.

Выставка является презентацией новой коллекции мужских украшений. Посетители увидели уникальные браслеты, брелоки и подвески, выполненные в единственном экземпляре. Основными материалами изделий стали натуральная кожа и поделочные камни, среди которых ванадинит, пирит, горный хрусталь и другие. На выставке также представлена серия фотографий Ксении Караевой, на которых демонстрируются мужские украшения, представленные в витринах.

Выставка будет работать до 23 марта.

/Мурманский областной краеведческий музей/