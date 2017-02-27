В Апатитах возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью

В полицию Апатитов поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины 1984 года рождения. Мужчина получил проникающее ножевое ранение в живот, которое медики оценили как тяжкий вред здоровью.

Полицейскими по месту жительства потерпевшего в квартире по улице Дзержинского был установлен и опрошен его брат. Безработный житель Апатитов 1991 года рождения признался в причинении вреда здоровью своему близкому родственнику. Конфликт произошел в процессе совместного распития спиртных напитков на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области