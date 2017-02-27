Областной художественный музей приглашает мурманчан на открытие выставки «Стилос, стило, стиль»

1 марта в 13.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна д.13,1 этаж) состоится открытие выставки «Стилос, стило, стиль» из цикла «Простые вещи».

На выставке будут представлены ручки из путешествий коллекционеров, выполненные из различных материалов, а также ручки из музейного фонда.

Прототип ручки был создан 6000 лет назад. За всё время до сегодняшнего дня письменность пережила эволюцию от писанины камнями на скалах до привычного многообразия шариковых ручек, механизм которых, известен, вероятно, каждому человеку на планете. Простота, удобство и доступность этого предмета позволяет излагать любые мысли на бумагу, вести документы и делать пометки.

Выставка будет работать до 26 марта.

Вход свободный.



/Мурманский областной художественный музей/