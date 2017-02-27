Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
27.02.2017 11:06

Марина Ковтун выступит спикером на сессии по повышению доступности энергетической инфраструктуры в рамках Сочинского инвестфорума

Позицию правительства Мурманской области о значении доступности энергетической инфраструктуры для повышения эффективности ведения бизнеса и развития региона представит губернатор Марина Ковтун на профильной сессии, организованной министерством энергетики РФ в рамках Российского инвестфорума «Сочи-2017». 

В обсуждении темы примут участие министр энергетики Александр Новак, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Олег Бударгин, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Модератором дискуссии выступит Степан Солженицын, старший партнер McKinsey & Company.

В ходе сессии состоится обсуждение перспектив и механизмов реализации дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры в России, роли в этом процессе сетевых компаний, федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления.

/Управление по взаимодействию со СМИ/
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.48
Евро = 60.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.