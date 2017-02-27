Марина Ковтун выступит спикером на сессии по повышению доступности энергетической инфраструктуры в рамках Сочинского инвестфорума

Позицию правительства Мурманской области о значении доступности энергетической инфраструктуры для повышения эффективности ведения бизнеса и развития региона представит губернатор Марина Ковтун на профильной сессии, организованной министерством энергетики РФ в рамках Российского инвестфорума «Сочи-2017».

В обсуждении темы примут участие министр энергетики Александр Новак, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Олег Бударгин, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев, заместитель Руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев, Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин. Модератором дискуссии выступит Степан Солженицын, старший партнер McKinsey & Company.

В ходе сессии состоится обсуждение перспектив и механизмов реализации дорожной карты по повышению доступности энергетической инфраструктуры в России, роли в этом процессе сетевых компаний, федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления.

/Управление по взаимодействию со СМИ/