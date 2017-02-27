Предпринимателей региона приглашают на семинар по участию в закупках крупнейших заказчиков

6 марта на многофункциональной площадке Мурманского регионального инновационного бизнес-инкубатора (ул. Подстаницкого, 1, II этаж) состоится обучающий семинар, посвященный участию субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ. Семинар организован АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») совместно с министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Программа семинара сфокусирована на обучении субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) вопросам участия в закупках ПАО «МРСК Северо-Запада», в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, а также на повышении информированности СМСП о мерах поддержки, оказываемых АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк».

«В рамках семинара планируется выступление заместителя министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяны Руссковой. В обучающей сессии примут участие: Виталий Машков, советник Генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Наталья Коротченкова, заместитель Генерального директора АО «Корпорация «МСП»; Роман Капинос, заместитель Председателя Правления - член Правления АО «МСП Банк» и Алексей Фомин, заместитель начальника Департамента – начальник управления организации конкурсных процедур Департамента логистики и МТО.»

Участники встречи получат возможность обсудить с представителями ПАО «МРСК Северо-Запада», АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» особенности и алгоритм участия в закупках, а также получить ответы на актуальные вопросы, в том числе о мерах финансовой поддержки СМСП.

Программа мероприятия представлена на сайте министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области. Регистрация на мероприятие по телефону (8152) 486-352 или по электронной почте afmironova@gov-murman.ru.



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