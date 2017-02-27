Делегация Мурманской области во главе с губернатором Мариной Ковтун принимает участие в Российском инвестиционном форуме "Сочи-2017"

Новые проекты для роста обсуждаются сегодня в Сочи - там стартовал Российский инвестиционный форум. Мурманскую область на нем представляет делегация во главе с губернатором Мариной Ковтун. Деловая программа обширна - всего около 30 мероприятий, в том числе пленарное заседание с участием премьера Дмитрия Медведева. Три тематических блока: региональная политика, бизнес, жизнь - и каждый через призму развития. Главные темы сегодня - перспективы и механизмы повышения доступности энергетической инфраструктуры, вопросы "зеленой" экономики. А уже завтра ожидается подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Мурманской области и "Почта Банком".