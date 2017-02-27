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27.02.2017 10:23

Статус "Хранителя Земли" за благотворительность. Всемирный фонд дикой природы WWF объявил акцию, и предлагает "усыновить" белого медведя

Светлана Деменева.

Брать его домой, конечно, не нужно, а вот перечислив от 30 тысяч рублей на счет акции, можно взять "шефство" над животными. К 2050 году популяция этого вида медведей может сократиться на 30% из-за браконьерской охоты, изменения климата и загрязнения природной среды. Деньги усыновителей пойдут на исследование ареала обитания белых медведей и создание "Медвежьих патрулей". Это специальные бригады волонтеров, которые будут защищать медвежат от браконьеров и людей от белых медведей, спасая жизнь тем и другим.
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