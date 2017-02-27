Почетному жителю Мурманской области Льву Журину 90 лет!

26 февраля юбилей отметил Лев Васильевич Журин. Почетный гражданин Мурманска и Мурманской области, краевед, кавалер ордена "Знак Почета", ордена "За заслуги перед Отечеством", ветеран Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке, один из первых поисковиков в стране. Под его руководством найдены и с почестями захоронены останки около 15 тысяч советских солдат, воевавших в Заполярья. Работа по увековечению памяти погибших воинов и сегодня остается делом жизни Льва Журина

Коллектив ГТРК "Мурман" от всей души поздравляет Льва Васильевича с днем рождения. Желает здоровья и благополучия!