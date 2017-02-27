Самые зрелищные фрагменты - с поля зимней перестрелки. В Мурманске прошел чемпионат по снежному бою

Кирилл Коган.

Почти 8 тысяч снежков использовали участники турнира по юкигассен. В областном центре чемпионат по снежному бою - 11-й год подряд. Участвовали 29 команд. Несмотря на мороз, игра была по-настоящему жаркой.

Свисток судьи и в воздухе замелькали снежки. Правила игры понятны каждому. В команде 10 человек: 7 нападающих и защитников, капитан и 2 запасных. Цель -поразить противников или захватить их флаг. Юкигассен — спорт, в котором мурманчане показывают неплохие результаты.

Главный судья мурманского турнира по юкигассен Наталья Сметанина: "Лучший результат, который показали мурманские игроки, был на прошлом чемпионате северных стран в Вардё - наша команда "Сборная города Мурманска" заняла 1 место среди более 50 команд из Норвегии, в Финляндии мы были третьими".

В этом в мурманском чемпионате много новичков. Впервые возрастную планку участников опустили до 14 лет, что прибавило массовости мероприятию и добавило зрелищности. Зачастую, школьники оказывались быстрее и смелее, более опытных соперников. Поддержали спортсменов и именитые КВН-щики Мурманска, в прошлом тоже участники снежных боев. Болели за своих. В этом году в городском чемпионате по юкигассен сразу 3 команды, состоящие из игроков региональной лиги Клуба Веселых и Находчивых.

Депутат Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия"), капитан команды КВН "Сборная города Мурманска" Герман Иванов: "Мы просто взрослые уже и большие, и мы не можем спрятаться, я даже готов выйти на поле в качестве капитана, но у нас команда взрослая, 30-летние мужики не могут спрятаться за этими штуками, легкой добычей будут. А я еще и депутат, в депутата снегом каждому сильно покидаться хочется, так что у нас нет шансов".

Областной центр - единственный город России, который имеет лицензионное соглашение на проведение игр юкигассен. За 11 лет в ежегодном мурманском чемпионате участвовало несколько сот команд. Для игр было слеплено порядка 200 тысяч снежков, а на постройку полей и укреплений израсходовано свыше 100 тонн воды.

Директор муниципального автономного учреждения молодежной политики "Дом молодежи" Леонид Мостовой: "Мы надеемся, что увлеченность этими играми не закончится с проведением этой игры и этого чемпионата, ребята будут играть в юкигассен в своих дворах, в учебных заведениях, игра несложная в организации. Хотелось, чтобы в это движение вовлекалось как можно больше молодежи".

Уже в марте сборная команда Мурманска, состоящая из лучших игроков в снежки, отправится в Норвегию, на 20-й чемпионат северных стран по юкигассен.