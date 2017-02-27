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27.02.2017 11:30

Блинный тир и шумные хороводы. Как жители Заполярья отметили Масленицу?

Яков Осетров.

Сегодня - Чистый понедельник. Православные верующие отмечают церковный праздник - начало Великого поста. Ну, а накануне жители Заполярья - вместе со всей страной - отметили Масленицу. Праздник в году - один из самых веселых и вкусных: "Мы с тобою мурманчанки, до чего красивые, любимые".
Когда у людей поёт душа - им не страшны даже морозы. Тем более что они - если верить приметам - последние, и несмотря на то, что студеный ветер игриво покусывает щёки, на массовые гуляния пришли сотни мурманчан
Блиц-опрос: "Объедание, настроение, веселье, гуляние, всепрощение. - В этот день люди встречаются на празднике, едят блины, общаются, и все приходят в хорошем настроении. Также катаются на лыжах".
Раньше катались, конечно, на лошадях, а сегодня у Масленицы - другие развлечения . На Семеновском озере для взрослых развернута ярмарка рукоделия: амулеты, сувениры, игрушки. Для самых юных построена ледяная горка, и малыши с восторгом, счастливые и довольные, стремительно скатываются вниз.
Блиц: "Весело празднуем, вот с дочкой катались на горке, пока больше нигде не участвовали. - Ну, а петь, плясать будете? - Обязательно".
Сплясать и спеть в этот день можно было с кем угодно - хоть с голосистым фольклорным ансамблем, хоть с озорным медведем. Сказочные персонажи украсили и праздник у центра гражданско - патриотического воспитания на ул. Бондарной. Здесь свои, оригинальные забавы и особые гости. Девушки соревнуются в эстафете - кто быстрей пробежит полосу препятствий с горячими блинами. Для юношей блины потяжелей — от штанги по 5 и по 20 килограммов.
Каждого гостя волонтеры угощают горячим чаем и тонкими, румяными, как первое солнышко, символами весны.
Начальник организационно-массового отдела Объединения молодежных центров и клубов г. Мурманска Дмитрий Тимарцев: "Всем интересно, все хотят отведать горячих блинов. Погода хорошая, но морозец чувствуется. Каша, блины согревают и, тем более, сам забег и сама атмосфера".
Позитивная атмосфера привлекла не только молодежь. В шумных хороводах и веселых забавах с превеликим желанием участвуют от мала до велика. Место в кругу есть для всех.
Блиц: "Мы живем рядом - услышали радостные крики, собрались и пришли. Очень довольны! Наелись блинов, каши, поиграли в игры. И взрослым, и малышам очень весело, хорошо".
Аттракционы повсюду - настольные игры, блинный тир. Праздник получился искромётным и по-настоящему народным. Таким, каким он и должен быть, ведь те, кто ценит традиции, знает, следом за ним наступает особая пора.
Широкая, разгульная Масленица предвестила Великий Пост, который начинается сегодня и продлится до 15 апреля. А 16-го православные встретят главный христианский праздник - Пасху.
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