Журналист-профессионал. Человек с северной, но теплой душой. Юбилей нашей коллеги - Тамары Ивановны Верещагиной

Елена Сивонен, Татьяна Нестерова.

Юбилей отметила наша коллега - Тамара Ивановна Верещагина. На мурманскую студию телевидения пришла в 1970-м совсем молоденькой. Прошла путь журналиста - от молодежной редакции до комментатора и шеф-редактора информационно-аналитических программа. За годы работы стала, без преувеличения, звездой телевидения. Её знает и ценит не одно поколение северян. Особая тема в творчестве Тамары Ивановны - Великая Отечественная война. В авторских, с глубоким человеческим смыслом программах, - история народного подвига, солдатские судьбы.

Журналист ТВ, заслуженный работник культуры РСФСР, член Союза журналистов РФ Тамара Ивановна Верещагина:"Они были сильны духом, то, что всегда отличало Россию. Верность Родине, то, что мы говорим патриотизм. Это и помогало людям тогда и помогает, я думаю, что сегодня тоже. Старалась всегда донести какую-то искренность. И главное - быть внимательным просто к человеку. Я считаю, что нет ничего интереснее человека, поэтому сердце отдаю людям. Вот так вот пафосно закончу".

Среди известных авторских работ Тамары Верещагиной - фильмы о природе, рыбаках, ученых, педагогах. Программы о здравоохранении, заполярной медицине - ее "конёк". Равных в этой теме у Тамары Ивановны не было. Увлеченная, творческая натура. Работоспособная, дисциплинированная, требовательная к себе и молодым коллегам. История Кольского Заполярья - бесценный телевизионный архив, - не без ее участия, журналиста-профессионала, человека с северной, но теплой душой.

Ветеран ГТРК "Мурман" Елена Константиновна Асташина: "Работали очень долго вместе. Все прошло через мое сердце и душу. Все ее фильмы, все начинания и желания. И самое главное, что она всему нашему Кольскому полуострову, всем телезрителям желала всегда здоровья. Так пусть она всегда будет здорова и дальше трудится, воспитывает своих внуков".