Жителя Мурманска осудили спустя 10 лет после убийства

Прокуратура Ленинского округа г. Мурманска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Дениса Чеченина. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Как установил суд, еще в мае 2007 года, находясь в одной из квартир Ленинского округа, Чеченин умышлено, сильно избил своего знакомого. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Суд приговорил Чеченина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.