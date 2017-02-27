Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиК 100-летию МурманскаВремя Арктики
27.02.2017 11:00

Жителя Мурманска осудили спустя 10 лет после убийства

Прокуратура Ленинского округа г. Мурманска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Дениса Чеченина. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Как установил суд, еще в мае 2007 года, находясь в одной из квартир Ленинского округа, Чеченин умышлено, сильно избил своего знакомого. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Суд приговорил Чеченина к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
← назад к списку
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Прайс-лист
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57.48
Евро = 60.45
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
Архив событий и программ ▾




















© 2016 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.