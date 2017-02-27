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27.02.2017 15:15

В Мончегорске наркополицейские задержали подозреваемого в сбыте гашиша

Сотрудникам наркоконтроля ОМВД России по г. Мончегорску поступила информация о причастности местного жителя 1997 года рождения к незаконному обороту наркотиков растительного проиcхождения.

В ходе специальных мероприятий подозреваемый был задержан в вечернее время в момент сбыта на лестничной площадке шестого этажа жилого дома. Сверток с предположительно наркотическим веществом направили на экспертизу.

Эксперт установил, что безработный житель Мончегорска, ранее к уголовной ответственности не привлекавшийся, продал гашиш массой 0.256 грамма.

По факту сбыта в отношении ранее не судимого мончегорца возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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