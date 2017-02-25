Смотрите на канале "Россия 1" программу "События недели"

Сквозная и центральная тема программы - День защитника Отечества. Событие, без преувеличения, федерального значения - торжественная церемония закладки памятного камня в честь создания Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Отдельное внимание - строительству подстанции нового поколения! Выводы прозвучали по итогам заседания профильной комиссии - в связке с реализацией проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла. На Кольском Севере стартовала подготовка к предстоящей VI Мурманской международной деловой неделе! На первом заседании оргкомитета отмечены участники 5-го бизнес-форума, который про традиции, проходит в ноябре. Подробности вместе с другими темами, включая рабочие встреч главы региона, в "Событиях недели". Эфир начнется завтра в 10:20 на канале "Россия 1".