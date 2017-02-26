В Апатитах сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу

В отдел полиции города Апатиты обратилась с заявлением о краже местная жительница 1955 года рождения. По словам заявительницы, из её квартиры по улице Дзержинского была незаконно похищена видеотехника на общую сумму более 17 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Они выяснили, что кража имущества было совершена путем подбора ключа. Оперативники опросили женщину, изъяли отпечатки пальцев злоумышленника и сверили их с дактилоскопической базой данных.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого мужчину, ранее неоднократно судимого, и доставили в отдел полиции. Злоумышленник 1978 года рождения признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что выбор квартиры был случайным. Удостоверившись, что хозяев нет дома, он вскрыл дверь и забрал наиболее ценные на его взгляд вещи.

По месту жительства подозреваемого проведен обыск, похищенное изъято полицейскими. По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Житель города находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области