К 80-летию Мурманской области. В Заполярье стартовал конкурс среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на оказание услуг по организации и проведению выездных художественных выставок

Елена Белкина.



Региональный комитет по культуре и искусству проводит конкурс к 80-летию Мурманской области среди социально-ориентированных некоммерческих организаций по проведению выездных художественных выставок. Основная цель - средствами изобразительного и декоративно-прикладного искусства пропагандировать исторические достижения региона, рассказывать о традициях и новых направлениях развития культуры в Заполярье. Заявки - до 14 марта. Для соискателей в областном бюджете в этом году предусмотрели субсидию в размере до 500 тысяч рублей.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Это должна быть социально-ориентированная некоммерческая организация, которая зарегистрирована и работает в Мурманской области и осуществляет свою деятельность в сфере культуры и искусства, то есть у нее это все должно быть прописано в уставных документах. В настоящее время на сайте комитета размещена вся информация об условиях проведения конкурса, сроках, а 28 февраля в 17 часов для всех социально-ориентированных некоммерческих организаций в здании областной филармонии в малом репетиционном зале мы проводим методические обучающие семинары".