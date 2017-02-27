В Мурманске прошел чемпионат по художественной гимнастике

Кирилл Коган.

В областном центре - чемпионат по художественной гимнастике. Количество участников рекордное - больше 200 спортсменок из 5 муниципальных образований региона. Первыми на сцену вышли самые юные гимнастки. Им всего 8 лет. Примечательно, что на этих соревнованиях не только воспитанницы спортшкол, но и участницы коллективов дополнительного образования. Со слов жюри, уровень наших спортсменок год от года всё выше. Только что в Сыктывкаре прошло первенство Северо-Запада по художественной гимнастики. И сборная Мурманской области заняла 1 место.



