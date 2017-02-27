В Мурманской области только в 2016 году создали больше десяти новых спортивных и оздоровительных клубов

Елена Ямаш.

Количество приверженцев здорового образа жизни выросло на 9,5 тысяч человек. На семинаре - по вопросам совершенствования деятельности спорт-клубов - говорили о том, как привлечь юных северян к систематическим занятиям физкультурой, развить школьный и студенческий спорт. Формат встречи - видеоконференция - связала профильных специалистов практически всех муниципалитетов Кольского края.

Старший инструктор-методист Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы Наталья Кондратьева: "На первое место у нас попала физическая подготовка. Скорее всего, это связано с подготовкой выполнению нормативов ГТО. Количественный показатель - он такой весомый".