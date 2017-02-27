За вклад в борьбу с онкозаболеваниями. Заполярные психологи стали лауреатами Всероссийской премии "Будем жить!"

Любовь Дубова.

Заполярные психологи - лауреаты Всероссийской премии "Будем жить!". Статуэтку мурманчане получили за вклад в борьбу с онкозаболеваниями. Группе взаимопомощи в онкодиспансере уже много лет. Поддерживает, в первую очередь, пациенток. Кроме необходимых консультаций, специалисты проводят совместные релаксирующие занятия, творческие мастерские, северянки ходят в театр и бассейн. За свою работу психологи и получили первый приз от Ассоциации онкологических пациентов.

Медицинский психолог Мурманского областного онкологического диспансера Мария Ободовская: "Рак страшно, но не фатально, рак не приговор, что существует разработанные методики лечения, протоколы лечения. Приводим статистику, которая есть на ранних стадиях - это хорошо лечится. Но случаи разные: бывают и поздние стадии, и проблема принятия судьбы - это же тоже проблема большая. Так что направления работы разнообразные".





