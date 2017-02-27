Выбить снежками максимальное количество игроков противника и захватить флаг команды соперника. В Мурманске прошел турнир по юкигассен

Кирилл Коган.

Почти 8 тысяч снежков использовали участники турнира по юкигассен. В областном центре чемпионат по снежному бою 11-й год подряд. 29 команд, 2 поля, 7 нападающих и защитников. Цель - поразить, как можно больше противников, и захватить флаг команды соперника. В марте сборная столицы Кольского Заполярья поедет в Норвегию - на Чемпионат северных стран по игре юкигассен.

Директор муниципального автономного учреждения молодежной политики "Дом молодежи" Леонид Мостовой: "Готовили 11-е игры мы достаточно долго, больше мясца проводился сбор заявок, была организованна большая информационная кампания. Мы надеемся, что увлеченность этими играми не закончится с проведением этой игры и этого чемпионата, ребята будут играть в юкигассен в своих дворах, в учебных заведениях, игра ведь несложная по организации. Хотелось, чтобы в это движение вовлекалось как можно больше молодежи".





